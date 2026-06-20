«Он избил меня в туалете»: стилист Карина Нигай обвинила бывшего в насилии на шоу «Ставка на любовь»

Как сообщает издание, Нигай решила рассказать правду о закулисье проекта, где звездные пары проверяют прочность своих отношений через экстремальные испытания и ставки на партнеров.

Карина Нигай стала известна как стилист и участница реалити-шоу «Ставка на любовь», где она появилась вместе со своим тогдашним партнером Ильей Гореловым. После участия в проекте пара рассталась.

В своем интервью стилист рассказала о шокирующем инциденте, произошедшем во время съемок. По словам Нигай, Горелов избил её в туалете. Девушка также обвинила создателей шоу в манипуляциях и недобросовестном монтаже, который исказил реальность происходящего. «Монтаж выставил меня в плохом свете, а Горелова показали положительным героем», — поделилась Карина.

Особенно возмутил участницу эпизод с актером Маратом Башаровым, который, по её словам, попросил её ударить его специально для создания драматического эффекта в шоу. Нигай призналась, что согласилась на эту просьбу, не подозревая, как это будет выглядеть в итоговом монтаже.

Стилист подчеркнула, что решила рассказать правду, чтобы восстановить свою репутацию после того, как проект исказил реальные события.

Напомним, реалити-шоу «Ставка на любовь» выходит на телеканале «Пятница!». В проекте звездные пары проходят испытания, делают ставки на успех или неудачу партнера, а победители получают иммунитет от выбывания. Недавно в шоу разразился ещё один скандал: блогер Женя Ершов попытался манипулировать правилами голосования, распространяя дезинформацию среди новичков проекта. Ведущий шоу Влад Топалов публично осудил поведение Ершова.