«Он интеллигент»: Татьяна Толстая впервые публично защитила сына Артемия Лебедева после скандала в эфире

Татьяна Никитична Толстая — одна из самых узнаваемых фигур в российской литературе и телевидении. Внучка писателя Алексея Tolстого, она прославилась не только своими произведениями, но и остроумным ток-шоу «Школа злословия», удостоенным премии ТЭФИ. Мать знаменитого дизайнера Артемия Лебедева, Толстая всегда отличалась независимостью суждений и резкостью высказываний.

В конце апреля Лебедев попал в центр скандала после участия в шоу «Натальная карта». В эфире дизайнер довёл ведущую Олесю Иванченко до слёз своим поведением и резкими высказываниями. Инцидент вызвал волну возмущения в обществе.

Толстая не осталась в стороне.

Писательница публично заступилась за сына, заявив, что не видит в его словах и поступках ничего предосудительного. Более того, Татьяна Никитична оправдала использование им нецензурной лексики.

«Он интеллигент. Кто сказал, что эта лексика ненормативная? Это чиновники распределили, что говорить», — поделилась звезда литературы.

Такая позиция матери удивила многих наблюдателей, ведь ранее Толстая предпочитала не комментировать публичные скандалы с участием сына. На этот раз писательница решила открыто поддержать Лебедева, несмотря на критику со стороны общественности.

Напомним, Артемий Лебедев неоднократно становился героем громких инцидентов и конфликтов в медиапространстве. Его резкие высказывания и провокационное поведение регулярно вызывают споры среди публики.