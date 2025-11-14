«Он чувствовал вину»: кто помог Армену Джигарханяну пережить смерть дочки

Вдова Армена Джигарханяна рассказала, кто помог ему пережить гибель дочери. Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила о жизни с режиссером в беседе с «Абзац».

По словам Виталины, в судьбе Армена было много потрясений, но самым тяжелым испытанием для него стала смерть единственной дочки. В декабре 1987 году 23-летняя Елена погибла, отравившись в автомобиле друга. Вдова режиссера сообщила, что он испытывал вину за кончину дочери. Армен узнал о произошедшем в день премьеры и смог выйти на сцену благодаря поддержке академика Бадаляна.

«У него было очень много личных переживаний. Он чувствовал вину за то, что погибла дочь. Ему помог пережить утрату театр. Он рассказывал, что дружил с академиком Бадаляном. В день гибели дочери у него была премьера. Он советовался с другом, как выйти на сцену после такого удара. Но тот ему сказал идти», — рассказала Виталина.

Армен завещал похоронить себя рядом с Еленой на Ваганьковском кладбище. Он умер в 2020 году из-за отказа почек.

Ранее вдова Джигарханяна назвала его измены с Цымбалюк-Романовской болезнью. Подробности читайте в этой новости.