«Он читал в детстве иные сказки»: Виктор Бычков объяснил, почему не общается с Вилле Хаапасало

68-летний актер Виктор Бычков, памятный зрителям по роли егеря Кузьмича в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», заявил, что вот уже более 17 лет не общается со своим бывшим партнером Вилле Хаапсало.

Starhit приводит такие слова актера:

«Когда-то я считал своим лучшим другом финского актера Вилле Хаапасало, но со временем понял, что те качества, которые я ему приписываю, существуют только в моем воображении…

Реальный человек Вилле Хаапасало думает и живет по-другому. Он читал в детстве иные сказки. Нам никогда не понять друг друга, мы разошлись как в море корабли, каждый пошел своим курсом».

Напомним, Вилли Хаапасало сотрудничал с российским кинематографом до 2013 года. В сентябре 2013 года финн опубликовал свою книгу о работе в России «Все равно никто не поверит».

Виктор Бычков после неудачного второго брака пристрастился к алкоголю и опустился, но, по его собственным словам, его спасла новая любовь: «В 46 лет я встретил 24-летнюю красавицу режиссера, будущую жену Полину, и началась новая счастливая жизнь».

В 2002 году Бычков был номинирован на «Золотого орла» за лучшую мужскую роль. Актер был удостоен Государственной премии России.