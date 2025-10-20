«Он болеет»: продюсер раскрыл причину, по которой Хазанов срочно ищет деньги

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народный артист России Геннадий Хазанов болеет и на лечение нужны деньги. Этим он объяснил возможную продажу имущества художественным руководителем Московского театра эстрады.

В СМИ говорилось, что Хазанов продал имущество в Москве и выручил 1 млрд рублей. Затем появились сообщения о продаже женой артиста нескольких квартир – сумма сделки может превышать 250 млн рублей.

«Я знаю, что у него не все в порядке со здоровьем. Он болеет. На лечение нужны деньги… Он не востребован, его кормит только театр, а для реабилитации этого недостаточно», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

Продюсер отметил, что, когда человек начинает распродавать имущество, это указывает на проблемы. По информации Дворцова, финансовая составляющая у Хазанова «хромает»: его не зовут на ТВ и на корпоративы, «никуда не приглашают».

Ранее артист набросился на журналиста после вопроса о продаже недвижимости. Хазанов стал отбирать у корреспондента телефон. После случившегося артист сообщил, что находится на процедурах.