Олимпийский чемпион отбил Леру Кудрявцеву у мужчины
Лера Кудрявцева всегда любила мужчин спортивного телосложения.
Сложные отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, оказывается, только вершина любовного айсберга известной телеведущей.
Видимо, следя за соперничеством звёзд в финале спортивно–развлекательного шоу «Ледниковый период», Лера ударилась в воспоминания.
Не удивительно: в 2008-м году девушка была участницей очень похожего проекта.
Назывался он «Звёздный лёд», и шёл не на «Первом», а на телеканале «Россия».
Партнёром в состязаниях на льду у Леры был красавец француз, олимпийский чемпион Гендель Пейзера.
В своем микроблоге 51-летняя Кудрявцева выложила видео, как она то ли в шутку, то ли вполне всерьез целуется с длинноволосым спортсменом.
На другом видео Пейзара уже открыто заявляет: «Это моя девушка!» и уводит тогда ещё совсем молодую телеведущую от пристающего к ней неизвестного мужчине.
Как на это прореагирует её муж пока остается загадкой.