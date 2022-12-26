Олимпийский чемпион отбил Леру Кудрявцеву у мужчины

Лера Кудрявцева всегда любила мужчин спортивного телосложения.

Сложные отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, оказывается, только вершина любовного айсберга известной телеведущей.

Видимо, следя за соперничеством звёзд в финале спортивно–развлекательного шоу «Ледниковый период», Лера ударилась в воспоминания.

Не удивительно: в 2008-м году девушка была участницей очень похожего проекта.

Назывался он «Звёздный лёд», и шёл не на «Первом», а на телеканале «Россия».

Партнёром в состязаниях на льду у Леры был красавец француз, олимпийский чемпион Гендель Пейзера.

В своем микроблоге 51-летняя Кудрявцева выложила видео, как она то ли в шутку, то ли вполне всерьез целуется с длинноволосым спортсменом.

На другом видео Пейзара уже открыто заявляет: «Это моя девушка!» и уводит тогда ещё совсем молодую телеведущую от пристающего к ней неизвестного мужчине.

Как на это прореагирует её муж пока остается загадкой.