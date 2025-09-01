Ольга Зарубина сообщила, что развод Дмитрия и Полины Дибровых был неизбежен. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака из-за измены модели с Романом Товстиком. В эфире шоу Ольга заявила, что брак знаменитостей изначально был обречен из-за большой разницы в возрасте. По ее мнению, молодой женщине всегда нужен ровесник.

«Мне кажется, что, когда мужчина в возрасте ориентирован на молодых, это не совсем в порядке все с головой. Мужчина, когда в таком возрасте женится на молодой, должен понимать, что развод будет обязательно, потому что ей нужен молодой мужчина в любом случае. Это был вопрос времени», — заявила Ольга.

Также развод Дибровых прокомментировала Анна Калашникова. Певица отметила, что телеведущий много денег вложил в жену и полностью ее обеспечивал. По мнению Анны, Дмитрию нужно отдать должное за прожитые годы в браке.

