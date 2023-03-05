Ольга Зарубина рассказала о своем неудачном романе с Александром Серовым
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@gtrfmusic»
В известном ток-шоу певица Ольга Зарубина рассказала всю правду о тайном друге своего сердца.
Им оказался народный артист Российской Федерации Александр Серов.
Зарубина призналась, что однажды после концерта они вместе оказались в ресторане, где она испытала к мужчине весьма неоднозначные чувства.
Однако, как выяснилось позже, хотя Серов и помнил этот вечер, и тогда и после хотел лишь дружить. Тем не менее, в честь тёплых отношений посвятил Ольге одну из песен.
«Как бы то ни было, руку и сердце он предложил другой женщине», – вздыхает Зарубина, грустно глядя на телеведущую Леру Кудрявцеву.
Кроме того, в эфире передачи, Зарубина сообщила, что сердце её свободно.
Кудрявцева тут же намекнула, что и тайная её пассия на сегодняшний день не имеет партнёрши, поэтому они с Серовом совершенно спокойно могли бы возобновить общение.
Как сообщает портал ЦСН, в ответ на такое замечание Зарубина лишь загадочно улыбнулась.