Ольга Зарубина рассказала о своем неудачном романе с Александром Серовым

В известном ток-шоу певица Ольга Зарубина рассказала всю правду о тайном друге своего сердца.

Им оказался народный артист Российской Федерации Александр Серов.

Зарубина призналась, что однажды после концерта они вместе оказались в ресторане, где она испытала к мужчине весьма неоднозначные чувства.

Однако, как выяснилось позже, хотя Серов и помнил этот вечер, и тогда и после хотел лишь дружить. Тем не менее, в честь тёплых отношений посвятил Ольге одну из песен.

«Как бы то ни было, руку и сердце он предложил другой женщине», – вздыхает Зарубина, грустно глядя на телеведущую Леру Кудрявцеву.

Кроме того, в эфире передачи, Зарубина сообщила, что сердце её свободно.

Кудрявцева тут же намекнула, что и тайная её пассия на сегодняшний день не имеет партнёрши, поэтому они с Серовом совершенно спокойно могли бы возобновить общение.

Как сообщает портал ЦСН, в ответ на такое замечание Зарубина лишь загадочно улыбнулась.