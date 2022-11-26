Ольга Скабеева совершила шалость на съемках шоу

Во время отсутствия телеведущего Евгения Попова его коллега и супруга Ольга Скабеева показала симпатию к известному футболисту. Правда журналистка сначала вознесла его, а потом подколола.

Речь идет о Криштиану Роналду, отличившимся на Чемпионате мира в Катаре. Проголодавшись на поле, футболист начал искать что-то в трусах и нашел энергетический батончик. Жевать пришлось на бегу, однако он все-таки забил.