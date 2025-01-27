Ольга Орлова и Ксения Бородина заявили, что больше не поедут в Доминикану

Певица Ольга Орлова и ведущая Ксения Бородина заявили, что не поедут в Доминикану. Она попала в список нелюбимых стран селебрити.

Бородину и Орлову попросили назвать по три нелюбимых страны. Списки почти не отличались.

Бородина заявила, что не вернулась бы «по доброй воле» на Сейшельские острова, в Египет и в Доминикану.

Список Ольги Орловой включал Кубу и Доминикану. «Хотела написать Египет, но я не была там на экскурсиях, а это того стоит», - добавила певица.

Ранее Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем – у артистки немеют и болят руки. Певица рассказывала про недуг осенью 2024 года – как выяснилось, он не ушел. Врачи так и не поставили диагноз. У Орловой болят не только руки – неприятные ощущения есть в ногах, конечности немеют по ночам.