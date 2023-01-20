«Ольга мне больше не коллега»: из-за какого мужчины поссорились Бородина и Бузова

Еще сравнительно недавно обе телезвезды блистали в реалити-шоу «Дом-2».

И ничуть не умаляли взаимное блистание. Более того, гимн «жильцов» Дома апеллировал к нерушимой дружбе Ксении и Ольги.

Но на то и «Дом», чтобы не только ломать стереотипы и разбивать сердца, а еще и разжигать нешуточные страсти, от которых, порой, правда, веет ледяным холодом.

«Она мне не коллега больше, извините, пожалуйста», - оборвала попытку журналистов получить комментарии по поводу дня рождения Бузовой ее бывшая партнерша. И закончила разговор.

По одной из версий, в резком охлаждении отношений замешан бывший бой-френд Ольги репер Давид Манукян.

После расставания с Бузовой и ее ухода из проекта, Давид как-то вдруг оказался рядом с Бородиной.

Ну и вдобавок характер у Бузовой не самый уживчивый. Могла так откомментировать, что теперь вот никаких комментариев не получает…