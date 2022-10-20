Ольга Бузова забрызгала салон арендованной машины и устроила истерику

В Сеть попало видео, сделанное во время одних из съемок с участием певицы Ольги Бузовой. На кадрах артистка уронила чашку с кофе и запачкала арендованную машину. После этого она начала кричать и нецензурно выражаться.

Бузова получила наставления от режиссера и заверила, что ей всё понятно. Затем звезда решила отпить кофе и уронила кружку.

В результате салон машины был испачкан. Это не на шутку разозлило Бузову, она начала кричать и нецензурно выражаться.

Из речи артистки стало понятно, что машину ей «дали для рекламы».

«Да идите на *** со своим кофе!» - произнесла певица и потребовала принести тряпку и протереть салон.

Комментируя видео, поклонники решили, что у знаменитости сдают нервы. Некоторые подозревают, что скандал был устроен специально.

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News