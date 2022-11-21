Ольга Бузова вновь оказалась в эпицентре скандала
Бузова снова обрушила на себя общественное негодование. Повод все то тже – посредственые вокальные данные девушки.
Все началось с комментария музыкального критика Павла Рудченко. Эксперт внезапно написал отзыв на последний трек поющей телеведущий. В нём голос исполнительницы почти полностью искажён автотюном.
Вероятно, Ольга добавляют в свои композиции так много эффектов для того, чтобы слушатели концентрировались не на исполнении, а на содержание той или иной песни.
Тем не менее, недовольство лишь подтверждает тот факт, что даже самую элементарную песню Ольга не в силах исполнить самостоятельно.
Кроме того, внезапно разделил мнение музыкального критика Иосиф Пригожин. Знаменитый продюсер решил пойти дальше, и призвал всеми способами ограждать творчество Бзовой от ее потенциальной аудитории.