Ольга Бузова вновь оказалась в эпицентре скандала

Бузова снова обрушила на себя общественное негодование. Повод все то тже – посредственые вокальные данные девушки.

Все началось с комментария музыкального критика Павла Рудченко. Эксперт внезапно написал отзыв на последний трек поющей телеведущий. В нём голос исполнительницы почти полностью искажён автотюном.

Вероятно, Ольга добавляют в свои композиции так много эффектов для того, чтобы слушатели концентрировались не на исполнении, а на содержание той или иной песни.

Тем не менее, недовольство лишь подтверждает тот факт, что даже самую элементарную песню Ольга не в силах исполнить самостоятельно.

Кроме того, внезапно разделил мнение музыкального критика Иосиф Пригожин. Знаменитый продюсер решил пойти дальше, и призвал всеми способами ограждать творчество Бзовой от ее потенциальной аудитории.