Ольга Бузова в белоснежном костюме легла на красную дорожку от усталости

Певица Ольга Бузова посетила молодежную премию «Жара Media Awards» и легла на красную дорожку во время общения с ведущими. Артистка была в белоснежном костюме.

Подробности выходки Бузовой привел сайт Kp.ru.

Ведущие восхитились работоспособностью певицы. После этого артистка не только произнесла, но и продемонстрировала, что идеальное состояние для нее сейчас – сон и отдых.

37-летняя Бузова рассказала, что 3 часа танцевала, 2 занималась спортом. Ведущий Константин Тарасюк подыграл певице и лег рядом, подложив ей под голову свою руку.

Ранее на премьере клипа «Позови» Бузова рассказала о бойфренде. Она призналась, что живет по принципу «счастье любит тишину». Певица много работает и создает сейчас, но большая занятость не мешает принимать ухаживания.