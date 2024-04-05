Ольга Бузова приехала на пресс-показ и представила комедию «Дождь из мужчин»

3 апреля в Москве состоялся закрытый пресс-показ комедии о жизни супружеской пары в эпоху онлайн-знакомств – «Дождь из мужчин». В киноцентр «Октябрь», где проходило событие, приехала телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова, чтобы лично представить картину и пообщаться с журналистами. Ольга озвучила в фильме главную героиню. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

Звезда появилась в алом платье на главной премьерной площадке страны, поделилась своими впечатлениями о работе над дубляжом и посмотрела фильм вместе с прессой. «Я так рано никогда не была в кино», – пошутила Ольга.

После просмотра состоялся Q&A c Ольгой. Вопросы были о женских секретах, чувствах и, конечно, любви.

«В первую очередь, нужно полюбить себя. Если ты сама себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой. Путь принятия себя – это работа над собой, работа с внутренним миром», – говорит Ольга.

Певица поделилась, что озвучивать кино было сложно. «Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актерский дебют. Озвучка длилась 8 часов», – признается актриса.

Ольга отметила, что ее друзья собираются в кино на «Дождь из мужчин», как только фильм выйдет в прокат с 11 апреля.

«Ольга проделала огромную работу, озвучивая свою героиню Ирис в фильме «Дождь из мужчин». Роль была достаточно сложная, потому что Ирис - француженка, у нее происходит частая смена настроений, она демонстрирует много эмоций, которые выражаются не только через диалоги, но и посредством иных актерских приемов. Ольга блестяще справилась с ролью, она переживала с героиней все ее душевные испытания и вместе с Ирис искала путь к любви и женскому счастью», — комментирует директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж» Анна Бочарова.