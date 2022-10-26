Ольга Бузова появилась на публике в платье без нижнего белья

На светском мероприятии в честь двадцатипятилетия глянцевого издания Marie Claire Ольга Бузова появилась в платье на голое тело.

На этот раз у телеведущей не было секретов от публики. Черное платье, состоящее всего из нескольких фрагментов ткани, едва прикрывало обнаженное тело девушки.

Предположительно, такого рода одежда не подразумевает наличия какого-либо белья.

По словам Ольги, на столь откровенный наряд она решилась ради присутствующих на банкете мужчин.

« Мужчины, это всё для вас, – написала Бузова в социальной сети, – если бы вас не было, мы бы не красились, не одевались, сидели бы дома, ели пиццу на ночь и смотрели турецкие сериалы ».

Напомним, что Marie Clarie, в отличие от большинства других иностранных изданий, не закрыл свое представительство в России

Глянец до сих пор доступен в продаже в своем привычном виде с довольно узнаваемой обложкой и той же командой модных журналистов-трендсеттеров.

ФОТО: Соцсети