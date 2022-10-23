Ольга Бузова похвасталась новым жеребцом и призналась в отсутствии секса

Телеведущая Ольга Бузова рассказала о новом подарке своего ухажера. Речь идет о племенном жеребце.

По ее мнению, такой жест можно назвать проявлением чувств. Однако рассматривать романы на короткие сроки Бузова не готова, важность представляют искренние намерения.

Что касается интимной жизни артистки, то Бузова призналась, что сейчас она отсутствует. Дело в том, что на первом месте должна быть любовь.

Фото: Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News