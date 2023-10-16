Ольга Бузова отреагировала на заявление Дмитрия Тарасова о том, что она его позорила

Поющая телеведущая Ольга Бузова не стала молчать после очередных откровений бывшего мужа. Артистка ответила футболисту Дмитрию Тарасову на его заявление о том, что она его позорила, пока они были в браке. Звезда «Дома-2» убеждена, что он по-прежнему пытается добиваться популярности при помощи ее имени.

Недавно спортсмен, ожидающий уже пятого ребенка, рассказал, что рядом с экс-супругой он иногда беспокоился за свою репутацию. Он признался, что однажды Ольга встретила его в аэропорту в костюме пингвина, посчитав это смешным. Но на тот момент он был с членами своей команды, и ему было стыдно за поведение жены. Когда они уединились, Дмитрий попросил ее «выкинуть эту ерунду».

Ответ Бузовой долго ждать не пришлось. В личном блоге она отметила, что Тарасов как будто специально начинает о ней вспоминать, когда чувствует, что его уже забывают.

«Такое ощущение, что бывшим приходит уведомление „Она начинает тебя забывать“, — и они начинают действовать», - сообщила телеведущая в социальной сети.

К слову, Ольга уже неоднократно заявляла, что является для бывшего «ликвидным активом», якобы он начинает поднимать тему их отношений в СМИ и в блоге, чтобы привлечь к себе внимание поклонников и рекламодателей.

Ранее Ольга Бузова отреагировала на беременность жены Дмитрия Тарасова и призналась, что рада за пару.