Ольга Бузова нежилась с Романом Гриценко. Поклонники в замешательстве

Телеведущая Ольга Бузова натолкнула поклонников на раздумья о ее личной жизни. Дело в том, что блогер Роман Гриценко снялся в клипе у певицы.

Ходили слухи, что Гриценко не равнодушен к Бузовой, но артистка держала его на дистанции. Однако в клипе молодые люди обнимаются друг с другом. Возможно, сердце Бузовой будет снова покорено.