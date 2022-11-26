15:55, 26 ноября 2022
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Ольга Бузова нежилась с Романом Гриценко. Поклонники в замешательстве
Телеведущая Ольга Бузова натолкнула поклонников на раздумья о ее личной жизни. Дело в том, что блогер Роман Гриценко снялся в клипе у певицы.
Ходили слухи, что Гриценко не равнодушен к Бузовой, но артистка держала его на дистанции. Однако в клипе молодые люди обнимаются друг с другом. Возможно, сердце Бузовой будет снова покорено.
Источник фото:freepik
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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