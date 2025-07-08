Ольга Бузова на свадьбе Соловьева не поделила с Ильей Авербухом футболиста Павла Мамаева

Ольга Бузова на свадьбе Дмитрия Соловьева и Дины Авериной поругалась с Ильей Авербухом. Об этом певица и телеведущая сама рассказала в своей соцсети.

Причиной конфликта стал, как ни странно, футболист Павел Мамаев, пришедший на торжество со своей женой Надеждой Санько. Бузова и Авербух внезапно схлестнулись в споре, в чьем проекте будет участвовать спортсмен: в ее «Сокровищах императора» или в «Ледниковом периоде» тренера.

Певица даже подключила к спору своих подписчиков. В сторис она предложила им проголосовать «куда деть Мамаевых». Авербух такой подход не оценил и назвал его «дешевой историей». Возмущенный Илья объявил, что в проекте ТНТ футболисту «будет скучно», потому что там «делать нечего» и вообще «легкотня».

Точку в споре поставила супруга самого Мамаева. Санько заявила, что нет смысла спорить и агитировать Павла, поскольку решать за него все равно будет она и именно за ней окажется последнее слова, куда пойдет участвовать ее муж.

Ранее мы сообщали о том, что Бузова появилась на свадьбе Соловьева и Авериной в компании таинственного незнакомца.