Олешко на костылях, Ребенок в откровенном платье и улыбчивый Петросян: звезды на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех»
Петросян, Олешко, Ребенок и другие звезды посетили премьеру фильма Карена Шахназарова.
Фото: Геннадий Авраменко
В московском кинотеатре «Октябрь» 16 мая состоялась премьера художественного фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех». Оценить новый проект пришли многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса, среди них Антон Златопольский, Владимир Хотиненко, Павел Лунгин, Алексей Учитель, Владимир Досталь, Константин Эрнст, Игорь Крутой, Леонид Якубович, Стася Милославская, Нонна Гришаева, Аркадий Укупник, Александра Ребенок и многие другие.
«Хитровка. Знак четырех» рассказывает о расследовании театральным режиссером Константином Станиславским и гонзо-репортером Владимиром Гиляровским загадочного убийства в легендарной бандитской Хитровке начала XX века. В основу фильма легло реальное историческое событие.
«Мне давно хотелось сделать такой фильм – не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, отчасти триллер. Я никогда не делал детективов, хотя в совершенно разных жанрах работал. И мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища», - рассказывал Карен Шахназаров.
Главную роль в проекте режиссера сыграл Константин Крюков. Он воплотил на экране образ Станиславского. По словам актера, лента совершенно не является биографической, именно поэтому он не переживал за то, что может быть не похож на прототип своего героя.
«Какие-то пункты из биографии моего персонажа я, конечно, учитываю – что любил, что не любил, но во многом у нас всё сделано не то, чтобы интересней, просто по-другому», - делился Крюков.
Неожиданным гостем мероприятия стал Евгений Петросян, о состоянии здоровья которого только недавно волновалась общественность. Ходили слухи, что юморист не только серьезно болел, но и находился в реанимации. В прочем, сам артист все эти домыслы отрицал, а вчерашним вечером еще и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Он много шутил, улыбался и не отказывался от бесед с журналистами.
Также на красной дорожке появился и Александр Олешко, причем он позировал фотографам на костылях. Напомним, что о травме актера рассказала несколько дней назад Лариса Гузеева. Она делилась, что ему «разорвало ногу», но сейчас он уже постепенно восстанавливается. К слову, в новом фильме Олешко сыграл соратника Станиславского.
«Владимир Иванович Немирович-Данченко – человек, который повлиял на весь мировой театр. При том, это человек, которому было уготовлено судьбой все время быть в тени Станиславского или быть с приставкой «и» – ведь всегда говорят: «Константин Станиславский и Немирович-Данченко». Но ведь это был человек не просто хозяйственник, директор-распорядитель, он – реформатор, подвижник, вообще, он революционер театральный!» - делился артист.
Отметим, что фильм на премьере представили также Михаил Пореченков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Станислав Эвентов и Васант Балан. На больших экранах его можно будет посмотреть уже с 18 мая.