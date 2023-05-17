Олешко на костылях, Ребенок в откровенном платье и улыбчивый Петросян: звезды на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех»

«Мне давно хотелось сделать такой фильм – не отягощенный глубинными проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, отчасти триллер. Я никогда не делал детективов, хотя в совершенно разных жанрах работал. И мне хотелось снять что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом, чтобы зритель отдохнул и получил удовольствие от самого зрелища», - рассказывал Карен Шахназаров.

Главную роль в проекте режиссера сыграл Константин Крюков. Он воплотил на экране образ Станиславского. По словам актера, лента совершенно не является биографической, именно поэтому он не переживал за то, что может быть не похож на прототип своего героя.

«Какие-то пункты из биографии моего персонажа я, конечно, учитываю – что любил, что не любил, но во многом у нас всё сделано не то, чтобы интересней, просто по-другому», - делился Крюков.