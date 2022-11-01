Олег Тиньков объяснил удаление поста об отказе от российского паспорта

Пост бизнесмена Олега Тинькова об отказе от российского паспорта удален – в его аккаунте в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публикации нет, зато есть объяснение этому.

Тиньков заявил, что запись исчезла из-за «троллей».

Бизнесмен напомнил, что в публикации говорилось о выходе из гражданства РФ. Это решение связано с проведением специальной военной операции, против которой выступает бывший банкир.

К посту об отказе от гражданства прилагалась справка от 26 октября, подтверждающая слова Тинькова, и содержался призыв к другим предпринимателям последовать его примеру.

В мае Тиньков процитировал монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» и заявил, что в Россию он «больше не ездок». В публикации в соцсети он попрощался с «Тинькофф Банком» и страной.

ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/East News