Олег Газманов ревнует сына к певцу SHAMAN

После блистательного выступления в Crocus Ciity Hall, билеты на которое были распроданы еще задолго до начала, Олег Газманов обратился к прессе с необычной просьбой.

В рамках пресс-конференции, Газманов объявил, что с этого дня запрещает называть Ярослава Дронова (известного публике под псевдонимом Шаман) вторым Газмановым.

Вероятно, Олегу Михайловичу пришлись не по душе восторженные отзывы о внезапно взошедшей на фоне роста патриотических настроений молодой звезде.

Певец SHAMAN, по мнению Олега, достоин всех почестей, однако ассоциировать подростковое творчество со своим артист не готов.

«Зачем нам второй – удивляется Газманов, – второй – это мой сын, Радион, а никакой не Шаман.

Приходится согласиться: у двух коллег совершенно разные весовые категории.