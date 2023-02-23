Олег Газманов рассказал всю правду о своих детях

Патриотически настроенный певец Олег Газманов поделился информацией о своих детях.

Оказалось, что 25-летний Филипп недавно начал заниматься собственным бизнесом.

По стопам отца Газманов-младший идти не хочет. Он получил отличное образование в Британии, однако в туманном Альбионе оставаться не захотел и приехал развивать свое дело в Россию.

«Он уже несколько лет назад прекрасно знал, кем хочет работать. Они вдвоём с компаньоном меня уговорили поддержать их стартап.... Сейчас на моего Филиппа работает 320 человек», – хвастается достижениями сына Олег Газманов.

19-летняя дочка музыканта на сегодняшний день с профессией не определилась.

Она учится в МГИМО, и, по словам отца, пока только и делает, что хватается то за одно, то за другое.