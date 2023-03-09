Олег Газманов подарил своей супруге бронированный чемодан
Олег Газманов преподнес жене на 8 Марта бронированный чемодан.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Олег Газманов старается сохранять образ верного мужа и решительного любителя родины.
Видимо, чтобы окончательно подкрепить подобные разговоры о себе, артист решил преподнести на 8 Марта своей супруге Марине оригинальный подарок.
К своему удивлению, 53-летний дизайнер интерьеров обнаружила утром в гостиной большой бронированный чемодан.
Фотография странного предмета, появившаяся в социальной сети, спровоцировала ожесточенные споры.
Подписчики гадают, что именно означает необычный презент. Одни склоняются к выводу, что пара имеет в планах скорый отъезд за границу, другие видят предпосылки начинающегося разлада между мужем и женой.
Сама супруга и светская львица по достоинству оценила преподнесенный в дар саквояж и подписала изображение словами благодарности: «Спасибо мои мальчики - муж и сын».