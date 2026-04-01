«Оксана отдала половину»: Джиган и Самойлова разделили имущество на 350 миллионов рублей

Как сообщает РИА Новости, соглашение было достигнуто в рамках судебного разбирательства в Савеловском суде Москвы.

Джиган стал известен благодаря хитам «Дни и ночи» и «Лети со мной», а Оксана Самойлова — популярная блогерша с многомиллионной аудиторией в социальных сетях. Пара прожила в браке 13 лет и воспитывает четверых детей.

По данным Telegram-канала Shot, по условиям мирового соглашения трёхэтажный особняк достаётся рэперу. Самойлова получает две квартиры в Москве и ферму. Джигану также отходит одна из московских квартир — всего у пары было три объекта недвижимости в столице. Музыкант обязался выплатить бывшей супруге денежную компенсацию за свою долю.

«Оксана и Денис заключили мировое соглашение», — подтвердил адвокат Самойловой Олег Тонаканян.

Изначально Джиган подал иск о признании брачного договора недействительным. Документ был подписан супругами пять лет назад. Однако стороны решили урегулировать конфликт мирным путём и избежать затяжного судебного разбирательства.

Напомним, Самойлова подала на развод осенью 2024 года. В своих публикациях блогерша называла причинами расставания эмоциональное истощение и усталость от отношений. Дети остаются с матерью.

Ранее мы писали о том, что Джиган впервые прокомментировал развод с Самойловой.