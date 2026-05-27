НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 мая 2026, 16:18
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Округлившийся живот на обложке: 44-летняя Наталья Водянова объявила о шестой беременности

44-летняя супермодель Наталья Водянова впервые публично подтвердила шестую беременность. Она снялась с округлившимся животом для обложки глянцевого журнала Vogue.
Округлившийся живот на обложке: 44-летняя Наталья Водянова объявила о шестой беременности

Водянова стала известна как одна из лучших супермоделей мира. Она начала карьеру в 17 лет и работала с ведущими домами моды, включая Louis Vuitton и Chanel. 26 мая модель впервые продемонстрировала округлившийся живот на обложке издания. До этого Наталья несколько месяцев появлялась на публике в просторной одежде, но никак не комментировала слухи о беременности. Теперь тайна раскрыта. Это шестая беременность звезды.

Отцом будущего ребёнка станет французский предприниматель Антуан Арно. Для пары это третий общий ребёнок.

Напомним, у Водяновой уже есть пятеро детей. Трое из них родились от предыдущих отношений, двое — от брака с Арно. Супермодель всегда тепло отзывается о материнстве и не скрывает, что семья для неё — главный приоритет.

Автор:Евгений Родионов
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