Охранники были вынуждены: посетительницу вывели с концерта Лепса, за то что она пела громче артиста

В Санкт-Петербурге прошел концерт певца Григория Лепса. Во время выступления произошла одна неприятная ситуация, которую пришлось решать охранникам. Зрителям начала мешать выпившая женщина, которая даже перекричала самого артиста.

Очевидцы рассказали о случившемся журналистам. По их словам, одна из посетительниц вела себя крайне неадекватно. Она кричала и подпевала Лепсу. В какой-то момент женщину стало слышно лучше, чем артиста, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Зрители, которые хотели послушать певца, обратились за помощью к охране. Секьюрити попросили шумную женщину покинуть зал, но та стала сопротивляться. В итоге дебоширку пришлось вывести из помещения силой. По предварительной информации, посетительница была пьяна.

Ранее Григорий Лепс сообщил о проблемах с голосом. Он пожаловался на большое количества концертов. Артист пытается восстановить голос как можно скорее.