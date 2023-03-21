Охранник супермаркета избил школьника за кусок пиццы

Непредсказуемым результатом обернулась попытка двух школьников сэкономить на покупке пиццы.

Инцидент произошёл ещё в начале зимы, когда два одиннадцатиклассника по обыкновению отправились в ближайший к школе магазин, чтобы купить перекусить.

Как выяснилось позже, один из них придумал «хитрую» схему, по которой более дорогую пиццу (за 59 руб.) можно было втайне пробить на кассе по более низкой цене (8 руб).

Все бы могло пройти успешно и в этот раз, если бы не сорокалетний охранник, уже неоднократно замечавший за подростками склонность к авантюризму.

Мужчина догнал в горе-мошенников и принялся избивать одного из них. Попытки другого остановись рукоприкладства – успехом не увенчалось. Пиццу мужчина в итоге отобрал, однако вместо того чтобы помочь магазину – навредил себе.

Прибыв домой, школьник рассказал всё матери и та, сняв побои, обратилась с жалобой в полицию.

Теперь охраннику угрожает статья «причинение умышленного вреда здоровью».