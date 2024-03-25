«Охрана чисто символическая»: Наталья Штурм раскритиковала организацию безопасности в «Крокусе»

Певица Наталья Штурм раскритиковала организацию безопасности посетителей в «Крокус Сити Холле». Она призналась, что была в концертном зале две недели назад на концерте рок-группы «Парк Горького».

По мнению 57-летней Штурм, охрана при входе была «чисто символическая», никто даже не проверил сумки, в которые люди убирали верхнюю одежду.

«Билетерши просили сдать вещи, но мы убрали куртки в пакеты и взяли с собой. Чувство опасности на больших площадках, где каждый, как в аквариуме, мишень», - написала Наталья в своем блоге.

Исполнительница хита «Школьный роман» также напомнила о теракте на Дубровке в 2002 году и подчеркнула, что места большого скопления людей всегда опасны.

«Как показал «Норд-Ост», места большого скопления людей всегда опасны. Как и торговые центры, и метро. Наша жизнь — как повезет, надеяться можно только на себя. Люди, будьте бдительны», — заключила артистка.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее певицу и телеведущую Ольгу Бузову глубоко шокировала трагедия, произошедшая 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Артистка перевела на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте два миллиона рублей.