«Оказывается, я не такая карьеристка»: актриса Лянка Грыу рассказала, как материнство изменило её жизнь

Лянка Грыу стала известна благодаря ролям в российских сериалах. В новом сезоне военной драмы «СМЕРШ» на РЕН ТВ она исполнила главную женскую роль немки Марики Вернер, живущей и работающей в СССР в разгар Великой Отечественной войны.

После рождения сына Максима актриса на несколько лет приостановила карьеру в кино. Ребёнку был поставлен диагноз аутизм, позже снятый. Грыу посвятила это время лечению сына и работе с психотерапевтом.

«Оказывается, я не такая карьеристка, как думала», — призналась звезда.

Сейчас Максиму 15 лет. Актриса отметила, что материнство стало для неё точкой переосмысления. То, что казалось главным — карьера, слава, съёмки — отошло на второй план перед заботой о ребёнке. Это открытие далось непросто, но позволило артистке лучше понять себя и свои истинные приоритеты.

В интервью Лянка также рассказала о своей героине в «СМЕРШ». Марика Вернер — смелая женщина, которая идёт против системы, в которой выросла. «Меня покорила ее смелость идти против системы, в которой она выросла, сумев увидеть истину по другую сторону. В этом ее сила. Долгое время Марика была уверена, что семья на ее стороне. Но, столкнувшись с расколом и необходимостью выбора, она всё равно делает его», — поделилась актриса.

Напомним, премьера второго сезона сериала «СМЕРШ» состоялась 3 мая на телеканале РЕН ТВ. Помимо съёмок, Грыу увлекается путешествиями, кулинарией и рисованием.