Оголенная спина, высокие каблуки: дочь Волочковой пошла по стопам матери

Отношения между балериной Анастасией Волочковой и её дочерью Ариадной остаются непонятными для поклонников и публики.

Несколько лет назад, Ариадна покинула материнский дом. Что стало настоящей причиной переезда — непонятно.

Ходили слухи что между матерью и дочерью произошел конфликт, однако, по словам самой примы, Ариадна уехала к отцу в московскую квартиру: оттуда ей удобней ездить на учебу.

И хотя дамы проживают отдельно друг от друга, Анастасия помогает своей дочери набирать популярность в шоубизнесе.

Так, на недавнем московском шоу балерины неожиданно появилась и Ариадна Волочкова. 17-летняя девушка спела популярный хит на французском языке. Публику поразил яркий и откровенный наряд восходящей звезды: оголенная спина, блёстки, высокие каблуки.

До этого события, Волочкова-младшая вела достаточно закрытый образ жизни. Издание «7Дней.ru», сообщает, что девушка серьезно увлекается живописью идаже подумывает отправиться на учебу во Францию.