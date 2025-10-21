«Официально семья»: актриса Валерия Ланская вышла замуж

38-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Соответствующая публикация появилась в соцсетях знаменитости.

Ланская опубликовала фото, на котором запечатлены руки молодоженов с обручальными кольцами на безымянных пальцах. «Официально семья!» - подписала кадры актриса.

На снимке она была в белом платье с открытыми плечами, с распущенными волосами. В руках Валерия держала букет невесты. Дорбский позировал в темном костюме.

Интернет-пользователи поздравили пару с заключением брака. «Красивая невеста», «Поздравляю от всей души», «Счастья и благополучия семье», - писали в комментариях.

Ланская была замужем за режиссером Стасом Ивановым. У нее есть сын от прошлого брака.

Ранее актриса намекала на свадьбу и заявляла, что думает о пополнении.