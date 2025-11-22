«Одни бьются за будущее, а шкуры живут в свое удовольствие»: Яна Поплавская возмутилась гонорарами звезд в шоу

Яна Поплавская резко высказалась о гонорарах Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой в реалити-шоу «Звезды под капельницей». В своем Telegram-канале актриса возмутилась, что позорящие страну артисты получают больше, чем бойцы, которые рискуют жизнью ради «нашего будущего».

14 ноября на канале «Пятница!» стартовал проект «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от зависимостей в рехабе и начать жизнь с чистого листа. Один из участников шоу Никита Джигурда публично заявил, что за одну серию им с Анастасией Волочковой заплатили сумму, эквивалентную 20-летней пенсии (около 7 млн рублей). Такие цифры возмутили Яну Поплавскую. Актриса посчитала несправедливыми такие выплаты звездам, которые позорят страну, в то время как бойцы на передовой борются за будущее.

«Вот так устроена жизнь — наши воины на фронте такие деньги не получают. Даже за гибель бойца его семья не получит помощь в таком размере. А лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ и соцсетях, рассказывающим, как они спиваются и торчат, платят за это миллионы и миллионы. Какие разные весовые категории, какая разная ценность заслуг. Одни бьются за наше будущее, за будущее наших детей. И за будущее этих шкур, в том числе. А шкуры живут в свое удовольствие. И их не порицают, их поощряют миллионными гонорарами», — высказалась Яна Поплавская.

Недавно Никита Джигурда ответил Оскару Кучере и Станиславу Садальскому, раскритиковавшим скандальный проект с его участием. Актер заявил, что за такой гонорар они бы и сами согласились на подобный «эксперимент».

«Если бы они знали, сколько нам с Настей заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать. <…> 20-летнюю пенсию мне заплатили сразу за участие и за определенные действия: чтобы я напился, покуролесил», — отметил Никита Джигурда.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить шоу «Звезды под капельницей»: «Это очень мерзко».