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15:06, 21 октября 2022
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Одна из самых сексуальных женщин мира выложила свои откровенные фото, сделанные на кровати Kingsize

Одна из самых сексуальных женщин мира выложила свои откровенные фото, сделанные на кровати Kingsize

На недавней фотосессии сорокапятилетняя уругвайская светская львица и актриса Наталья Орейро предстала перед объективом фотокамер в откровенным велюровым комбезе, инкрустированном прозрачными вставками.

Позировала звезда сериала «Дикий ангел» в отеле, на широкой кровати, и, опубликовав ролик в соц. сетях подписала его: «Сладких снов».

Фотография произвели фурор среди поклонников дивы, которая была включена в Атлас самых сексуальных женщин мира из ныне живущих (по версии Esquire).

Подписчики оценили ее фигуру и стиль, заметив, что с годами Орейро ничуть не потеряла вкус, а наоборот стала откровенней выражать себя.

ФОТО: EAST NEWS

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