Одна из самых сексуальных женщин мира выложила свои откровенные фото, сделанные на кровати Kingsize

На недавней фотосессии сорокапятилетняя уругвайская светская львица и актриса Наталья Орейро предстала перед объективом фотокамер в откровенным велюровым комбезе, инкрустированном прозрачными вставками.

Позировала звезда сериала «Дикий ангел» в отеле, на широкой кровати, и, опубликовав ролик в соц. сетях подписала его: «Сладких снов».

Фотография произвели фурор среди поклонников дивы, которая была включена в Атлас самых сексуальных женщин мира из ныне живущих (по версии Esquire).

Подписчики оценили ее фигуру и стиль, заметив, что с годами Орейро ничуть не потеряла вкус, а наоборот стала откровенней выражать себя.

ФОТО: EAST NEWS