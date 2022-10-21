15:06, 21 октября 2022
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Одна из самых сексуальных женщин мира выложила свои откровенные фото, сделанные на кровати Kingsize
На недавней фотосессии сорокапятилетняя уругвайская светская львица и актриса Наталья Орейро предстала перед объективом фотокамер в откровенным велюровым комбезе, инкрустированном прозрачными вставками.
Позировала звезда сериала «Дикий ангел» в отеле, на широкой кровати, и, опубликовав ролик в соц. сетях подписала его: «Сладких снов».
Фотография произвели фурор среди поклонников дивы, которая была включена в Атлас самых сексуальных женщин мира из ныне живущих (по версии Esquire).
Подписчики оценили ее фигуру и стиль, заметив, что с годами Орейро ничуть не потеряла вкус, а наоборот стала откровенней выражать себя.
ФОТО: EAST NEWS
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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