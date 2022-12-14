Одна из самых дорогих свадеб России закончилась тихим разводом
София Гуцериева, тридцатилетняя дочь Михаила Гуцериева развелась с мужем Ингором Патиевым спустя год совместной жизни.
О самой свадьбе журналисты знают совсем немного. Известно только, что молодая девушка не блистала радостью в торжественный вечер, а её супруг, между тем, явно не поскупился потратиться на праздничный обряд.
Поговаривают, что на гуляния были направлены миллионы евро, среди приглашенных гостей появилось какое-то запредельное количество российских звёзд, а за платье от иранского дизайнера Elie Saab молодожены отдали порядка полутора миллионов долларов.
Любопытно, что детали недолгого счастья Софии с Ингором от прессы тщательно скрываются, как, впрочем и какая-либо подробная информация о самом женихе.
В любом случае, с учётом национальных традиций семьи Гуцериева, ситуация далеко не типичная.