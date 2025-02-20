«Одна бредовая мечта»: Алена Апина рассказала, с кем хотела бы спеть дуэтом

Певица Алена Апина заявила, что готова спеть дуэтом с любым российским артистом. Она подчеркнула, что открыта ко всем предложениям.

«Если мне позвонит какой-то начинающий музыкант, то почему бы и нет? А вообще, у меня есть одна бредовая мечта — спеть с Майли Сайрус. А из нашей эстрады любой может мне написать. Я с радостью», - сказала артистка в шоу «Первая Смена» на «Ретро FM».

Апина также призналась, что ей всегда нравилось слушать Эдиту Пьеху. Кроме того, она долгое время начинала день с прослушивания пластинки Stars 45 с записями The Beatles, диско и так далее.

«А недавно проснулась перед концертом в Кремле и разволновалась. Это очень серьёзное событие в жизни каждого артиста, ведь не знаешь, что будет. Поняла, что нужно что-то послушать, и помог мне Стиви Уандер. Поставила его пластинку и настроение сразу улучшилось», - разоткровенничалась Алена.

Кроме того, Апина заявила, что остерегается чёрных кошек, белых зайцев и «прочую живность».

«Абсолютно не приветствую в жизни», - сказала певица, пояснив, что от того, с кем она встретилась перед концертом, зависит все мероприятие.

Ранее певец Филипп Киркоров оконфузился на красной дорожке премии из-за Алены Апиной. Артист не заметил исполнительницу, когда та хотела его поприветствовать.