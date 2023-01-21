Одиночество Ходченковой предопределено: какие черты лица «кричат» о проблеме

Физиогномист Елена Мифф, работа которой связана с методом чтения людей по внешности, разобрала личность Светланы Ходченковой. Оказалось, что черты лица актрисы заранее предопределили ее одиночество.

По словам специалиста, взглянув на Ходченкову, можно сразу почувствовать в ней мужское начало. Твердый характер может отталкивать мужчин, но помогать в карьере.

О том, что девушка будет всегда обеспечена, говорят ее достаточно большие уши. Кроме того, длинный нос – признак инвестора, отметила Мифф.

Ходченкова могла бы реализоваться как юрист, добавила эксперт. На это указывают «лисьи» глазки звезды, растянутый рот и яркий треугольный тип лица.

Смелый характер просматривается в подбородке Ходченковой. У актрисы он достаточно тупой.

Кроме того, актриса имеет редкую особенность – родинку возле губ. Такая «изюминка», светлые волосы, хищный взгляд и европейский типаж делают из Ходченковой секс-символа и дают яркую определенную энергетику.

Однако поклонники Ходченковой обеспокоены ее одиночеством. Как отметила физиогномист, карьеристки часто не могут построить личную жизнь. На признак карьеристки и стремление к высокому статусу указывают ярко выраженные скулы Ходченковой.