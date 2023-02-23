Оcунулся и еле ходит: что случилось с Алексеем Серебряковым

Недавняя презентация кинокартины «Бешенство», главную роль в которой сыграл знаменитый российский актёр Алексей Серебряков, обернулась для последнего тревожными слухами о здоровье.

Дело в том, что на площадке, прямо во время съемок одной из сцен, произошёл жуткий пожар, и всей съемочной группе, по словам Серебрякова, надо благодарить Бога за то, что никто не погиб.

Те же, кто внимательно следят за творческой карьерой любимого актёра, подметили, что Серебряков выглядит так себе.

Актёр сильно похудел, осунулся и появляется на публике исключительно поддерживаемый своей дочерью Дарьей. Причём, в прямом смысле слова.

Поклонники насторожились: ни для кого не секрет, что звезды часто скрывают свои страшные диагнозы до последнего во избежание распространения неприятных слухов.