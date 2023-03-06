«Очень жаль»: назван поступок Татьяны Тарасовой, загубивший ее карьеру на ТВ

Совсем недавно в мире фигурного катания произошел крупный скандал. После юниорского первенства России, на котором ученицы Евгения Плющенко заняли второе и четвертое места, двукратный Олимпийский чемпион публично заявил о несправедливом судействе. Тогда вся общественность разделилась на два лагеря: кто-то стал критиковать Евгения, припомнив, что его спортсменки сорвали короткую программу, а кто-то поспешил встать на его защиту. В числе последних оказалась Татьяна Анатольевна Тарасова, считающаяся монументальной фигурой в данном виде спорта. Тогда именитый тренер резко «прошлась» по судейской бригаде и усомнилась в их квалификации. К слову, подобный поступок не сошел с рук Тарасовой.

Многие любители фигурного катания давно привыкли, что Татьяна Анатольевна комментирует все соревнования в эфире федерального канала. Однако в финале Гран-При женщина была только в качестве зрителя. Вскоре этому нашлось объяснение.

Выяснилось, что руководство телеканала отстранило Тарасову от комментаторской деятельности за поддержку Евгения Плющенко. Сама женщина призналась: она не испытывает сожаления и вступилась бы за любого тренера, оказавшегося в ситуации двукратного Олимпийского чемпиона.

Правда, теперь все поклонники Татьяны Анатольевны крайне обеспокоены: неужели ее деятельность на ТВ завершилась? Как сложится судьба «Ледникового периода», на котором она является главной судьей? Прокомментировать ситуацию решила актриса Ольга Спиркина.

Так, знаменитость считает: появление Тарасовой в эфире теперь зависит только от решения руководства ТВ. Однако сама Спиркина убеждена, что любые способы наказания в 21 веке являются «дикими и непонятными».

«Очень жаль, еще раз говорю. Наказывать, пользоваться своими возможностями — неуместно. Это непонятно и дико», — пояснила артистка.

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