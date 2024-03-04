«Очень веселый рейс»: певица Seville рассказала, как спела для пассажиров в самолете

Певица Seville из группы Artik & Asti рассказала, что воплотила свою давнюю мечту – спела в небе перед пассажирами на высоте 10 000 метров. Концерт прошел на борту самолета в рамках рейса Москва – Сочи. Своими впечатлениями артистка поделилась в мультиформатной студии ГПМ Радио, откуда в эти дни вещают популярные шоу «Авторадио» и ENERGY.

Девушка прилетела на Черноморское побережье для участия в большом концерте на главной сцене Всемирного фестиваля молодежи. Но перед этим у Seville состоялось необычное выступление над облаками.

«У нас был первый в жизни концерт на борту самолета. Получился очень веселый рейс. Мы летели самолетом «Аэрофлота» по маршруту Москва – Сочи и вместе с друзьями-коллегами из HammAli & Navai пели прямо в парящем самолете», – поделилась исполнительница.

По словам певицы, исполнить мечту было непросто и требовало серьезной подготовки. Безопасность и комфортность выступления на борту самолета были важными аспектами, которым уделялось особое внимание. Проводились репетиции с имитацией условий полета, а музыканты адаптировали свои инструменты для ограниченного пространства в салоне.

«Там действительно специальные условия, нельзя взять на борт огромные барабаны, драмшилды и так далее. Поэтому мы переходили на электронные варианты звучания – акустика, бас были электронные», – отметила девушка.

Кроме того, Seville поделилась восторженными впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодежи на побережье Сочи, отметив яркую атмосферу и множество интересных людей из разных стран мира.

В студии ГПМ Радио, открытой в центре фестиваля, певица в гостях у шоу «Мурзилки Live» исполнила свои хиты перед многочисленной аудиторией, а также презентовала новую песню «Та, что делает больно». После выступления артистка выразила благодарность слушателям и призвала всех делать друг другу только приятное.