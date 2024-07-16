«Очень важно»: разведенная певица Нюша дала совет тем, кто находится в трудной жизненной ситуации

В конце мая Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Артистка старается пройти непростой период в жизни с гордо поднятой головой. Певица дала совет тем, кто находится в подобной ситуации.

Нюша отметила, что нет универсального рецепта, поскольку ситуации у всех разные. Но 33-летняя певица все же дала общие рекомендации.

«Но я думаю, что в такие моменты очень важно не терять веру. Что бы не происходило в нашей жизни, я уверена, что именно наше внутреннее состояние, ход наших мыслей, наше мышление — это все формирует нашу реальность», — приводит ее слова StarHit.

В самые тяжелые моменты, когда кажется, что выхода нет, нужно верить, что когда-нибудь все изменится, и будет по-другому, заключила она.

После развода дети звезды остались с отцом в Дубае, но Нюша навещает их каждую неделю. В любой момент Анна может забрать сына и дочь с собой.

Нюша рассказывала, что давно уже рассталась с супругом, но долгое время они не афишировали разлад в семье. По словам знаменитости, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее певица Нюша дала совет разводящейся Алсу. Подробнее читайте здесь.