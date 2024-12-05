«Очень тяжелая история, с ходу не получается»: Лариса Долина заявила, что учится рэпу

Певица Лариса Долина стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказала о подготовке трибьюта к своему юбилею. В следующем году артистка отпразднует 70-летие.

Исполнительница хита «Погода в доме» поделилась подробностями работы с молодыми коллегами. Она заявила, что предоставила певцам полную свободу и не хочет вмешиваться в их видение ее треков.

«Я хочу услышать их версии своих песен, мне это очень интересно. Не буду ничего делать, просто полностью отдаю им материал, они сами выбирали песни. Я думаю, что все будет очень красиво и деликатно», – рассказала звезда.

В трибьюте примут участие Маша Шейх, Наталья Подольская, Анна Асти, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Артем Качер, Jony, солистка Artik & Asti и многие другие.

«Севиль самая первая выбрала, причем одну из моих самых медленных красивых песен, которой уже очень много лет. И я очень рада этому. Маша Шейх споет композицию «Ресторан», и она уже полностью готова. Братья Гаязовы исполнят кинохит «Три белых коня»», – поделилась Долина.

Артистка серьезно относится к выбору композиций для собственного исполнения и многие предложения авторов отвергает. Но делает это вежливо. Также она рассказала о том, что увлеклась новыми стилями в музыке.

«Меня радует, что я открываю потенциал, который заложен глубоко внутри, вытаскиваю из себя постепенно то, о чем даже не догадывалась никогда. Речь о стилях. Например, я сейчас потихонечку учу рэп и уже записала несколько песен. На самом деле, это очень тяжелая история, с ходу не получается, рэпу действительно надо учиться», – отметила Лариса Александровна в эфире «Авторадио».

Певица исполнила любимые поклонниками треки и новинки: «Говори», «Я не умею танцевать», «Половинка», «Льдинка», «Двое на ветру», «Дубликат», «Билась в твое сердце».