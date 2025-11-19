«Очень сложно жить»: Мария Кожевникова пожаловалась на сильно развитое обоняние

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова призналась, что вынуждена терпеть различные ограничения из-за сильно развитого обоняния. В частности, она полностью отказалась от употребления алкоголя, ряда других напитков и продуктов.

«Не пью алкоголь, кофе, не ем сыр, маслины и еще много чего. А также не использую духи, и мне тяжело их слышать на других людях. Заходишь, условно, в лифт, и прямо не по себе становится», — поделилась звезда «Универа» в личном блоге.

Мария заверила подписчиков, что хорошее обоняние не так уж и хорошо. Наоборот, с этим «очень сложно жить».

Ранее мать четверых сыновей Мария Кожевникова рассказала о борьбе с лишним весом и серьезных проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась после родов. Актриса призналась, что ее главная цель — вернуться к весу в 53 килограмма. Однако этот процесс осложняется последствиями сахарного диабета, который был диагностирован во время второй и четвертой беременностей.