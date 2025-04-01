«Очень рада, что о ней говорят»: Татьяну Овсиенко обвинили в пиаре на разрыве с гражданским мужем

Певица Татьяна Овсиенко пиарится на расставании с гражданским мужем, которого дождалась из тюрьмы. Об этом в беседе с The Voice заявила звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина.

Недавно Татьяна Овсиенко впервые за долгое время дала интервью в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». Исполнительница хита «Дальнобойщик» откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что рассталась с гражданским мужем Александром Меркуловым после 17 лет совместной жизни. По мнению Наталии Гулькиной, это заявление стало для певицы хорошим пиаром — теперь о ней снова будут говорить.

«Очень рада, что Таня пиарится сейчас, и что о ней говорят и по телевидению, и в прессе. Это замечательно. И, наверное, неважно какой повод, по большому счету», — заявила артистка.

Наталия Гулькина считает решение Татьяны Овсиенко о разрыве с супругом правильным, поскольку она, скорее всего поняла, что ей комфортнее быть одной.

«Знаете, как говорят, человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Так устроен мир. Значит, она поняла и пришла к выводу, что ей одной лучше будет», — отметила певица.

Экс-солистка «Миража» подчеркнула, что нет единого рецепта по сохранению отношений, и никто не застрахован от расставаний.

«Понимаете, люди живут по 20 лет и расходятся. И когда есть дети взрослые. Мы притираемся, мы становимся друг другу как родственники, как брат с сестрой. <…> В эти периоды ты понимаешь: „А зачем мне нужно все это? Мне проще и легче одной“. Мне кажется, такие соображения в принципе охватывают женщину, если вдруг у нее возникают сомнения относительно любви к своей второй половине», — высказалась Наталья Гулькина.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Овсиенко откровенно рассказала о кризисе в отношениях с гражданским мужем. Певица призналась: «Сейчас у нас пауза. Пока приняли решение пожить отдельно».