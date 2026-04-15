«Очень простой райдер»: Лариса Долина рассказала о содержимом гримерки

В беседе с журналистами артистка призналась, что не предъявляет высоких требований к организаторам выступлений. В её гримерке нет экзотических продуктов или дорогих деликатесов — только самое необходимое для комфортной подготовки к концерту.

«У меня очень простой райдер. Настолько простой, что проще не бывает. Скромный. Фрукты мне нельзя, поэтому их там нет. Там вода и, обязательно, кофе. В мою гримерку всегда ставят кофе-машину, небольшую. Потому что я предпочитаю кофе в капсулах. Я пью эспрессо», — поделилась Долина.

Напомним, недавно Долина появилась на VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Большом театре. Певица выбрала образ от французского люксового бренда Schiaparelli с украшениями стоимостью сотни тысяч рублей. В интервью артистка также отметила, что после 20 лет подчинения начальникам обрела творческую независимость и теперь сама выбирает проекты. По её словам, пение — это счастье, а театр — это космос.

Ранее мы писали о том, что Долина сыграла главную роль в спектакле «Мечты Фемиды», поставленном режиссёром Михаилом Барщевским.