«Очень нравитесь»: 42-летняя Юлия Снигирь снялась в откровенной фотосессии и покорила Цыганова

Как пишет «Собака.ru», 42-летняя актриса предстала в образе роковой красавицы для новой фотосессии.

Юлия Снигирь стала известна благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Хоббит: Битва пяти воинств» и недавней экранизации «Мастер и Маргарита». Актриса замужем за Евгением Цыгановым, с которым воспитывает 10-летнего сына Федора.

Для съёмки фотограф Абдулл Артуев создал серию провокационных образов в стиле нуар. На обложке актриса появилась в платье бельевого стиля от Daniil Antsiferov с глубоким декольте и роскошной шубой Sencellerie. Образ дополнили бриллиантовые украшения Yeprem.

В основной съёмке Снигирь позировала в чёрном корсетном полупрозрачном мини-платье Migmoon × Abramovich и леопардовой шубе Ruban. Готический макияж и причёска с украшениями завершили драматичный look.

«Очень нравитесь», — прокомментировал снимки актёр Евгений Цыганов под публикацией.

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов официально поженились в 2019 году. Их сын Федор родился вскоре после завершения многолетних отношений Цыганова с актрисой Ириной Леоновой. Пара крайне редко делится личными фотографиями и тщательно оберегает приватность своей семьи.

Также мы писали, что актриса недавно опубликовала редкие семейные снимки с мужем и подросшим сыном из Санкт-Петербурга.