«Очень много работала»: эксперт оценил авто Яны Рудковской в 30 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская радостно поделилась с подписчикам своих соцсетей фотографией долгожданного подарка, который она преподнесла сама себе.

Им оказался автомобиль бизнес-класса Mercedes Maybach GLC 600.

«Долгожданное исполнение мечты, для которой я очень много работала», – хвастается Рудковская.

Автоэксперт Мария Синицкая в разговоре с корреспондентами Telegram-канала «Звездач» отметила, что поставка, скорее всего, происходила по серому импорту, что, в свою очередь, обернулась куда более высоким ценником, чем обычно.

Если еще недавно машина стоила около 30 млн руб, сейчас, после ввода санкций на запчасти и комплектующие, а также выхода компании Mercedes с отечественного рынка, приобрести такого рода авто стало гораздо сложнее, соответственно и цена на модель сильно выросла.