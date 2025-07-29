«Очень люблю тебя, сынок»: Игорь Крутой в день рождения показал, как выглядит его 91-летняя мама
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29 июля известному российскому композитору Игорю Крутому исполнился 71 год. Мама продюсера Светлана Семеновна обратилась к сыну с трогательными словами в честь праздника.
91-летняя Светлана Семеновна не смогла быть рядом с сыном в день рождения, поэтому записала видео с теплыми словами в его адрес. Крутой назвал поздравление мамы главным для него подарком. Родительница артиста отметила, что душой всегда рядом с сыном, несмотря на расстояние. Светлана Семеновна пожелала ему творческих успехов, счастья, здоровья.
«Я благодарна судьбе, что люди тебя уважают. Ты хорошо относишься к людям и люди к тебе. Желаю всем твоим поклонникам здоровья, счастья, любви, мира. Пусть твоя музыка звучит в сердцах людей вечно. Очень люблю тебя, сынок», — сказала она.
К поздравлениям присоединились и коллеги звезды по шоу-бизнесу. Совместное видео с Игорем опубликовала певица Ани Лорак, пожелавшая композитору творческого полета, любви, здоровья и душевного равновесия. Теплые слова Крутому также сказали Дима Билан, Сергей Лазарев, Алсу и другие представители российского шоу-бизнеса.
Музыкант часто бывает в США и фактически живет на две страны. Жена Крутого Ольга эмигрировала еще в 1989 году. Поэтому все родные артиста, включая его мать и дочерей, находятся сейчас в Америке.
В последнее время Игорь Крутой редко появляется на публике. Сайт «Страсти» выяснил, где сейчас находится и чем занимается музыкант.