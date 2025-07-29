«Очень люблю тебя, сынок»: Игорь Крутой в день рождения показал, как выглядит его 91-летняя мама

29 июля известному российскому композитору Игорю Крутому исполнился 71 год. Мама продюсера Светлана Семеновна обратилась к сыну с трогательными словами в честь праздника.

91-летняя Светлана Семеновна не смогла быть рядом с сыном в день рождения, поэтому записала видео с теплыми словами в его адрес. Крутой назвал поздравление мамы главным для него подарком. Родительница артиста отметила, что душой всегда рядом с сыном, несмотря на расстояние. Светлана Семеновна пожелала ему творческих успехов, счастья, здоровья.

«Я благодарна судьбе, что люди тебя уважают. Ты хорошо относишься к людям и люди к тебе. Желаю всем твоим поклонникам здоровья, счастья, любви, мира. Пусть твоя музыка звучит в сердцах людей вечно. Очень люблю тебя, сынок», — сказала она.