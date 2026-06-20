«Очень интересно, что они разрушили моральный центр»: Рассел Кроу раскритиковал «Гладиатор 2» и назвал его провалом

Об этом актёр заявил во время выступления на кинофестивале в Таормине.

Рассел Кроу исполнил главную роль генерала Максимуса в оригинальном «Гладиаторе» режиссёра Ридли Скотта, вышедшем в 2000 году. Фильм собрал в мировом прокате 460 миллионов долларов и получил пять статуэток «Оскар». Выступая на кинофестивале, актёр дал суровую оценку работе режиссёра над сиквелом. Кроу заявил, что создатели разрушили нравственную систему координат, которая была основой успеха оригинального фильма.

«Очень интересно, что во втором фильме они разрушили этот моральный центр», — отметил актёр.

По словам Кроу, оригинальный «Гладиатор» стал феноменом именно благодаря моральной составляющей. Актёр ранее рассказывал, что целенаправленно отказался от интимных сцен между его героем и женщинами, чтобы сохранить мотивацию персонажа. Кроу также раскрыл неожиданную причину успеха картины — с первой недели проката на сеансах всегда было больше женщин, чем мужчин.

«Многие не понимают, что с первой недели проката «Гладиатора» на сеансах всегда было больше женщин, чем мужчин. На первый взгляд кажется, что «Гладиатор» — это фильм для мужчин. Но «Гладиатор» — это фильм для женщин, потому что он о возмездии, а не просто о мести», — поделился актёр. Напомним, в «Гладиаторе 2» в главной роли снялся актёр Пол Мескал. Его персонаж оказался сыном Максимуса от героини Конни Нильсен — сценарное решение, которое противоречит творческому замыслу Кроу в оригинальном фильме.

25 июня в российских кинотеатрах состоится премьера нового криминального боевика «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в главной роли. Актёр сыграет немолодого владельца ночного клуба Марко Капаку, занимающегося отмыванием денег и планирующего уйти на покой вместе со своей девушкой Санни. Режиссёром картины выступил Деррик Борте.